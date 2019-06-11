2019-06-11T09:26:38+03:00
Происшествия

Пожарный умер после ликвидации пожара в жилом доме в Рославле

Мужчине стало плохо на месте ЧП
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Рославле после ликвидации пожара в доме умер сотрудник МЧС, сообщает паблик «Главное в Рославле». ЧП произошло вечером в понедельник, 10 июня, на улице Горького.

По словам свидетелей, спасатель работал без маски, и ему стало плохо во время тушения пожара.

- Его водой поливали, а почему они без масок работают, - задаются вопросом местные жители.

Мужчину госпитализировали в больницу, где за его жизнь боролись врачи реанимации, но спасти огнеборца не удалось.

ФОТО: ВК.

ФОТО: ВК.

Жители Рославля выражают соболезнования родным погибшего мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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