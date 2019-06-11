Пожарный умер после ликвидации пожара в жилом доме в Рославле
Мужчине стало плохо на месте ЧП
ФОТО: pixabay.com.
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В Рославле после ликвидации пожара в доме умер сотрудник МЧС, сообщает паблик «Главное в Рославле». ЧП произошло вечером в понедельник, 10 июня, на улице Горького.
По словам свидетелей, спасатель работал без маски, и ему стало плохо во время тушения пожара.
- Его водой поливали, а почему они без масок работают, - задаются вопросом местные жители.
Мужчину госпитализировали в больницу, где за его жизнь боролись врачи реанимации, но спасти огнеборца не удалось.
ФОТО: ВК.
Жители Рославля выражают соболезнования родным погибшего мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU