2019-06-11T08:19:03+03:00
Общество

В Смоленске замечен необычный автомобиль

Автору пришлось немало потрудиться, чтобы создать уникальную машину
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:

В Смоленске на Королевке замечен необычный автомобиль. Снимок не похожей на другие машины опубликовал паблик «Подслушано Смоленск» соцсети ВКонтакте.

Горожанам пришлась по вкусу работа автора и через соцсети они высказали ему массу комплиментов.

Ранее читатели «Комсомольской правды» – Смоленск» сфотографировали раритетный запорожец, который заметили на улицах областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске оставшихся без матери утят подкармливают жители микрорайона
В нацпарке «Смоленское Поозерье» заяц попал в фотоловушку
В Смоленске неадекватное поведение водителя сняли на видео
Фестиваль национальных культур пройдет в Смоленске
В Смоленске опасные прыжки детей с моста попали на видео
Пожарный умер после ликвидации пожара в жилом доме в Рославле
В Смоленской области ищут пропавшего в лесу 41-летнего мужчину
Под Смоленской молодого парня на работе засыпало землей
В Смоленске жители семи улиц останутся без холодной воды
В Смоленской области появился гастрономический путеводитель
В Смоленской области горел продовольственный магазин
В главном парке Смоленска музыканты впервые выступили на плавучей сцене
В центре Смоленска появилась новая дорожная ловушка
Смоляне спасают маленьких утят, оставшихся без матери
В Смоленске на Кашена асфальт уходит под землю
Возбуждено уголовное дело по факту убийства смолянина в баре Рославля
В Смоленске на три дня ограничат движение транспорта на перекрестке
На Киселевске в Смоленске разбили иномарку
Под Смоленском сгорело предприятие по производству мебели
В Смоленске продолжается масштабный ремонт дорог