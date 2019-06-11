В Смоленске замечен необычный автомобиль
Автору пришлось немало потрудиться, чтобы создать уникальную машину
ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске на Королевке замечен необычный автомобиль. Снимок не похожей на другие машины опубликовал паблик «Подслушано Смоленск» соцсети ВКонтакте.
Горожанам пришлась по вкусу работа автора и через соцсети они высказали ему массу комплиментов.
Ранее читатели «Комсомольской правды» – Смоленск» сфотографировали раритетный запорожец, который заметили на улицах областного центра.
ИСТОЧНИК KP.RU