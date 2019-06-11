Фестиваль национальных культур пройдет в Смоленске
Праздник с концертом колокольного звона и дегустацией блюд пройдет 12 июня
ФОТО: pixabay.com.
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Фестиваль национальных культур пройдет в Смоленске, сообщает пресс-служба областной администрации. Праздник пройдет 12 июня в ЦПКиО «Лопатинский сад».
По словам организаторов, смолян ждет концерт колокольного звона, дегустацией блюд разных кухонь, для детей и подростков – интерактивные площадки.
В администрации отмечают, что фестиваль «Смоленщина многонациональная – национальный калейдоскоп» проходит в областном центре впервые. Его цель - объединить народы разных культур и сделать людей более толеранстными друг к другу.
Начало праздника - в 09.40.
ИСТОЧНИК KP.RU