СЕГОДНЯ 08:10 2019-06-11T08:10:53+03:00

Праздник с концертом колокольного звона и дегустацией блюд пройдет 12 июня

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Фестиваль национальных культур пройдет в Смоленске, сообщает пресс-служба областной администрации. Праздник пройдет 12 июня в ЦПКиО «Лопатинский сад».

По словам организаторов, смолян ждет концерт колокольного звона, дегустацией блюд разных кухонь, для детей и подростков – интерактивные площадки.

В администрации отмечают, что фестиваль «Смоленщина многонациональная – национальный калейдоскоп» проходит в областном центре впервые. Его цель - объединить народы разных культур и сделать людей более толеранстными друг к другу.

Начало праздника - в 09.40.

ИСТОЧНИК KP.RU