СЕГОДНЯ 09:16 2019-06-11T09:19:28+03:00

В Смоленске неадекватное поведение водителя сняли на видео. Состояние автомобилиста, который ехал за рублем грузовика, вызывает ужас. ВИДЕО: Black Smolensk, youtube.com.! другой источник

Состояние автомобилиста, который ехал за рублем грузовика, вызывает ужас, пишут в соцсетях

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ФОТО: скриншот видео Black Smolensk, youtube.com.

В Смоленске неадекватное поведение водителя сняли на видео. Состояние автомобилиста, который ехал за рублем грузовика, вызывает ужас, сообщают пользователи «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте.

В паблике сообщается, что водитель «Газели» попал в ДТП. Судя по кадрам, машине, с которой он столкнулся, причинен материальный ущерб. К счастью, из людей никто не пострадал.

«Не верится, что в таком состоянии можно управлять машиной», «Как страшно жить», «Позорище», «Сколько жертв могло быть», «Дайте ему 4 года общего режима, может мозги появятся», - пишут смоляне в соцсетях.

ВИДЕО: Black Smolensk, youtube.com.

ИСТОЧНИК KP.RU