2019-06-11T09:19:28+03:00
Происшествия

В Смоленске неадекватное поведение водителя сняли на видео

Состояние автомобилиста, который ехал за рублем грузовика, вызывает ужас, пишут в соцсетях
Поделиться:

В Смоленске неадекватное поведение водителя сняли на видео.Состояние автомобилиста, который ехал за рублем грузовика, вызывает ужас. ВИДЕО: Black Smolensk, youtube.com.! другой источник

Изменить размер текста:

ФОТО: скриншот видео Black Smolensk, youtube.com.

ФОТО: скриншот видео Black Smolensk, youtube.com.

В Смоленске неадекватное поведение водителя сняли на видео. Состояние автомобилиста, который ехал за рублем грузовика, вызывает ужас, сообщают пользователи «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте.

В паблике сообщается, что водитель «Газели» попал в ДТП. Судя по кадрам, машине, с которой он столкнулся, причинен материальный ущерб. К счастью, из людей никто не пострадал.

«Не верится, что в таком состоянии можно управлять машиной», «Как страшно жить», «Позорище», «Сколько жертв могло быть», «Дайте ему 4 года общего режима, может мозги появятся», - пишут смоляне в соцсетях.

ВИДЕО: Black Smolensk, youtube.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске оставшихся без матери утят подкармливают жители микрорайона
В нацпарке «Смоленское Поозерье» заяц попал в фотоловушку
Фестиваль национальных культур пройдет в Смоленске
В Смоленске замечен необычный автомобиль
В Смоленске опасные прыжки детей с моста попали на видео
Пожарный умер после ликвидации пожара в жилом доме в Рославле
В Смоленской области ищут пропавшего в лесу 41-летнего мужчину
Под Смоленской молодого парня на работе засыпало землей
В Смоленске жители семи улиц останутся без холодной воды
В Смоленской области появился гастрономический путеводитель
В Смоленской области горел продовольственный магазин
В главном парке Смоленска музыканты впервые выступили на плавучей сцене
В центре Смоленска появилась новая дорожная ловушка
Смоляне спасают маленьких утят, оставшихся без матери
В Смоленске на Кашена асфальт уходит под землю
Возбуждено уголовное дело по факту убийства смолянина в баре Рославля
В Смоленске на три дня ограничат движение транспорта на перекрестке
На Киселевске в Смоленске разбили иномарку
Под Смоленском сгорело предприятие по производству мебели
В Смоленске продолжается масштабный ремонт дорог