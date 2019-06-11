В Смоленске неадекватное поведение водителя сняли на видео
В Смоленске неадекватное поведение водителя сняли на видео.Состояние автомобилиста, который ехал за рублем грузовика, вызывает ужас. ВИДЕО: Black Smolensk, youtube.com.! другой источник
ФОТО: скриншот видео Black Smolensk, youtube.com.
В Смоленске неадекватное поведение водителя сняли на видео. Состояние автомобилиста, который ехал за рублем грузовика, вызывает ужас, сообщают пользователи «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте.
В паблике сообщается, что водитель «Газели» попал в ДТП. Судя по кадрам, машине, с которой он столкнулся, причинен материальный ущерб. К счастью, из людей никто не пострадал.
«Не верится, что в таком состоянии можно управлять машиной», «Как страшно жить», «Позорище», «Сколько жертв могло быть», «Дайте ему 4 года общего режима, может мозги появятся», - пишут смоляне в соцсетях.
ВИДЕО: Black Smolensk, youtube.com.
ИСТОЧНИК KP.RU