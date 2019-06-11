СЕГОДНЯ 10:16 2019-06-11T10:16:04+03:00

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В нацпарке «Смоленское Поозерье» заяц попался в фотоловушку. Кадры, как серый трусишка лакомится солью, опубликовал паблик «Живая природа» соцсети ВКонтакте.

Сотрудники парка отмечают, что в нацпарке зайцев очень много, но они редко попадают под прицелы камер.

На смонтированном видео видно, как животное оглядывается по сторонам, боясь каждого шороха, а, удостоверившись, что рядом никого нет, кушает, после чего быстро убегает в лес.

ВИДЕО: паблик «Живая природа» соцсети ВКонтакте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/714104" frameborder="0"></iframe> В нацпарке «Смоленское Поозерье» заяц попал в фотоловушку.Серый обитатель леса пришел полакомиться солью. ВИДЕО: паблик «Живая природа» соцсети ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU