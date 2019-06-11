СЕГОДНЯ 11:42 2019-06-11T11:42:20+03:00

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В Смоленске оставшихся без матери утят подкармливают жители микрорайона. Неравнодушные жители Королевки приносят нужную им пищу – пшено и гречку, сообщает паблик «Новая Королевка (Смоленск)» ВКонтакте.

Сообщается, что пернатые чувствуют себя хорошо.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» писала, что малыши остались без матери на Солдатском озере. По словам смолян, маму птиц убили и теперь малыши плавают по водоему одни.

ИСТОЧНИК KP.RU