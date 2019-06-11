Контейнеры для мусора меняют на новые в Смоленске
Коммунальщики обновили три площадки
ФОТО: пресс-служба администрации региона.
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В Смоленске меняют мусорные контейнеры, сообщает пресс-служба главы региона. Три площадки уже обновили, впереди замена баков в парке Блонье.
По словам сотрудников администрации, новые контейнеры более привлекательные, экологичные и долговечные. Они оснащены крышкой, которая защищает отходы от разлетания, попадания осадков и не дает неприятным запахам распространяться по улицам.
Сообщается, что замена баков будет проведена в максимально короткие сроки. Работы проходят в рамках мусорной реформы, которая связана с переходом на новую систему обращения с ТКО.
ИСТОЧНИК KP.RU