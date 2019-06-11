В Смоленске снесут гаражи и ларек

СЕГОДНЯ 14:45 2019-06-11T14:45:32+03:00

У собственников есть меньше недели, чтобы убрать незаконные объекты самостоятельно

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В Смоленске снесут два гаража и павильон по ремонту телефонов, сообщает комитет по информационной политике городской администрации. Речь идет о торговом боксе, что на проспекте Гагарина (с восточной стороны от дома №22), а также двух металлических конструкциях на улице Губенко – с западной стороны в районе дома №18а.

Собственников установленных объектов предупреждают: если гаражи и ларек не будут демонтированы в добровольном порядке до 16 и 17 июня соответственно, это сделают уполномоченные службы.

Ранее в Смоленске за день убрали 45 плакатов с незаконной рекламой. Зачастую баннеры располагались на металлических ограждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU