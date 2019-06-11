2019-06-11T15:02:00+03:00
Общество

В центре Смоленска на день ограничат движение транспорта

Решение об установке временных знаков принято в связи празднованием Дня России
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В центре Смоленска на день ограничат движение транспорта, передает комитет по информационной политике городской администрации. Решение об установке временных знаков принято в связи празднованием Дня России.

По словам сотрудников администрации, для автомобилистов будут временно недоступны восемь улиц.

По словам сотрудников администрации, с 20.00 11 июня до 23.00 12 июня будет запрещено ездить по четным и нечетным сторонам улиц Октябрьской Революции (от улицы Пржевальского до улицы Коммунистической), Коммунистической (от улицы Большая Советская до улицы Октябрьской Революции), Карла Маркса, Глинки, Маяковского, Коненкова, Пржевальского, Кирилла и Мефодия. А с 7.00 до 23.30 12 июня - по улицам Глинки, Маяковского, Коммунистической (от улицы Большая Советская до улицы Октябрьской Революции), Карла Маркса, Коненкова, Кирилла и Мефодия.

Напомним, 12 июня в городе пройдет черед праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня России и 5-летия присоединения Крыма в состав РФ. Смолян приглашают на концерт колокольного звона и дегустацию национальной кухни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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