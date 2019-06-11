В центре Смоленска рухнули перекрытия между этажами в жилом доме
В центре Смоленска рухнули перекрытия между первым и вторым этажами в жилом доме, сообщает пресс-служба городской администрации. ЧП произошло в нежилой части здания №14, что недалеко от Дома книги. Ранее дом не был признан аварийным, но в нем планировали делать капремонт.
На месте случившегося работают спецслужбы.
По словам представителей властей, создан штаб по ликвидации аварийной ситуации.
ФОТО: ВКонтакте.
- Устанавливается причина случившегося и проходит перепись нуждающихся во временном жилье. Предположительно, помощь нужна трем семьям. В результате обрушения из людей никто не пострадал, - прокомментировали в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU