СЕГОДНЯ 17:13 2019-06-11T17:13:07+03:00

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Два километра дорог отремонтируют в Смоленской области, сообщает «Смоленскавтодор». На убитые участки ранее указали автомобилисты. Информация была обработана и нанесена на «Карту убитых дорог».

В компании отмечают, что к работам уже приступили. Привести в порядок планируется 2 км полотна в Хиславичском и Шумячском районах.

Всего в 2019-м году дорожники планируют отремонтировать 38 км дорог в 19 районах области.

Также в настоящее время продолжает ремонт дорог областного центра. Ряд улиц уже приведены в порядок, работы продолжаются на Лавочкина, Витебском шоссе, Беляева, проспекте Гагарина и др.

ИСТОЧНИК KP.RU