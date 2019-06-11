Два километра дорог отремонтируют в Смоленской области
На убитые участки указали автомобилисты
ФОТО: пресс-служба "Смоленскавтодор".
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Два километра дорог отремонтируют в Смоленской области, сообщает «Смоленскавтодор». На убитые участки ранее указали автомобилисты. Информация была обработана и нанесена на «Карту убитых дорог».
В компании отмечают, что к работам уже приступили. Привести в порядок планируется 2 км полотна в Хиславичском и Шумячском районах.
Всего в 2019-м году дорожники планируют отремонтировать 38 км дорог в 19 районах области.
Также в настоящее время продолжает ремонт дорог областного центра. Ряд улиц уже приведены в порядок, работы продолжаются на Лавочкина, Витебском шоссе, Беляева, проспекте Гагарина и др.
ИСТОЧНИК KP.RU