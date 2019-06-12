В Смоленске у администрации на Ленина появились танки
В Смоленске у администрации на Ленина появились танки. По словам представителей военно-патриотического клуба «Форпост 863», здесь пройдет выставка техники. Она приурочена к акции Минобороны.
Также 12 июня, в День России, смоляне могут посетить ряд мероприятий, которые пройдут на различных площадках областного центра.
В 11.00 на набережной Днепра состоится фестиваль национальных культур.
Также в это же время на площади Ленина пройдет акция военных - «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!».
В 12.00 запланирована развлекательная программа на площади Ленина.
В это же время пройдет концерт в парке Авиаторов, что в Заднепровском районе города.
В 16.00 смолян приглашают на спортивный праздник на площадь Ленина.
Сотрудники городской администрации напоминают, что в связи с празднованием Дня России в областном центре будут перекрыты ряд центральных улиц. Автомобилистов просят воздержаться от поездок на личных автомобилях.
ИСТОЧНИК KP.RU