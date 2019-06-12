СЕГОДНЯ 10:14 2019-06-12T10:14:30+03:00

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В Смоленске у администрации на Ленина появились танки. По словам представителей военно-патриотического клуба «Форпост 863», здесь пройдет выставка техники. Она приурочена к акции Минобороны.

Также 12 июня, в День России, смоляне могут посетить ряд мероприятий, которые пройдут на различных площадках областного центра.

В 11.00 на набережной Днепра состоится фестиваль национальных культур.

Также в это же время на площади Ленина пройдет акция военных - «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!».

В 12.00 запланирована развлекательная программа на площади Ленина.

В это же время пройдет концерт в парке Авиаторов, что в Заднепровском районе города.

В 16.00 смолян приглашают на спортивный праздник на площадь Ленина.

Сотрудники городской администрации напоминают, что в связи с празднованием Дня России в областном центре будут перекрыты ряд центральных улиц. Автомобилистов просят воздержаться от поездок на личных автомобилях.

ИСТОЧНИК KP.RU