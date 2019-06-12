2019-06-12T10:38:49+03:00
Общество

В Смоленске подорожает проезд на восьми пригородных автобусах

Платить больше пассажирам придется с 16 июня
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ФОТО: МУП «Автоколонна-1308».ФОТО: МУП «Автоколонна-1308».
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В Смоленске подорожает проезд на восьми пригородных автобусах, сообщает МУП «Автоколонна-1308». Согласно постановлению профильного департамента, платить больше пассажирам придется с 16 июня.

По словам сотрудников администрации, свои ценники изменили пригородные и дачные маршруты №№105, 106, 108, 118, 127, 141, 147. Проезд стал недоступнее на 20-2,20 копеек.

Узнать точную стоимость проезда можно на сайте муниципального предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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