СЕГОДНЯ 06:41 2019-06-13T06:41:49+03:00

Проезд по трамвайным рельсам станет комфортнее и для водителей, и для пассажиров, обещают в администрации

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Власти Смоленска рассказали, чем завершится ремонт на проспекте Гагарина. По словам сотрудников городской администрации, в настоящее время демонтированы старые пути и на новое песчаное и щебеночное основание идет укладка новых рельс. Отмечается, что проектом предусмотрен бесстыковой путь. Кроме того, на прямых участках появятся железобетонные плиты, а на кривых – монолитный бетон.

Всего планируется отремонтировать участок из 617 м, пока работы ведутся на 450-ти метрах.

- Все работы пройдут проверку Госстройнадзора, и в случае выявления недостатков, будут возвращены на доработку, - сообщили в администрации.

Также продолжается ремонт дорог в Смоленской области. В настоящее время работы ведутся в Хиславичском и Шумячском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU