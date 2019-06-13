Власти Смоленска рассказали, чем завершится ремонт на проспекте Гагарина
Власти Смоленска рассказали, чем завершится ремонт на проспекте Гагарина. По словам сотрудников городской администрации, в настоящее время демонтированы старые пути и на новое песчаное и щебеночное основание идет укладка новых рельс. Отмечается, что проектом предусмотрен бесстыковой путь. Кроме того, на прямых участках появятся железобетонные плиты, а на кривых – монолитный бетон.
Всего планируется отремонтировать участок из 617 м, пока работы ведутся на 450-ти метрах.
- Все работы пройдут проверку Госстройнадзора, и в случае выявления недостатков, будут возвращены на доработку, - сообщили в администрации.
Также продолжается ремонт дорог в Смоленской области. В настоящее время работы ведутся в Хиславичском и Шумячском районах.
ИСТОЧНИК KP.RU