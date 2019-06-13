В Смоленске на площади Ленина прошла выставка военной техники
В Смоленске на площади Ленина прошла выставка военной техники, сообщает пресс-служба администрации региона. Горожанам представили образцы вооружения, военной и специальной техники, обмундирования и снаряжения. Также в День России можно было увидеть показательные выступления военнослужащих.
По словам сотрудников администрации, в рамках празднования прошла информационно-пропагандистская акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!», на которой все желающие могли записаться на контрактную службу в армию. И церемония вступления юных смолян в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».
Праздничные мероприятия в День России прошли во всех районах областного центра. Для горожан были подготовлены концерты, ярмарки и дегустация блюд.
ИСТОЧНИК KP.RU