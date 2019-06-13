СЕГОДНЯ 07:01 2019-06-13T07:01:07+03:00

В рамках акции был открыт пункт отбора на контрактную службу в армию

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В Смоленске на площади Ленина прошла выставка военной техники, сообщает пресс-служба администрации региона. Горожанам представили образцы вооружения, военной и специальной техники, обмундирования и снаряжения. Также в День России можно было увидеть показательные выступления военнослужащих.

По словам сотрудников администрации, в рамках празднования прошла информационно-пропагандистская акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – Твой выбор!», на которой все желающие могли записаться на контрактную службу в армию. И церемония вступления юных смолян в ряды всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».

Праздничные мероприятия в День России прошли во всех районах областного центра. Для горожан были подготовлены концерты, ярмарки и дегустация блюд.

ИСТОЧНИК KP.RU