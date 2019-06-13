СЕГОДНЯ 08:24 2019-06-13T08:24:24+03:00

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В Смоленске в нескольких десятках домов отключат холодную воду, сообщает комитет по информационной политике администрации города. СМУП «Горводоканал» проведет ремонтные работы в Заднепровском районе города.

По словам сотрудников администрации, воды не будет 14 июня с 9.30 до окончания работ по следующим адресам:

ул. Котовского от д.1 до д.27,

ул. Высокая от д.1. до д.15а, д.12, 12а, 14,

ул. МОПРА УВСР д.1, 3 ,7, 16а, 16б, 17, 17а, 17б, 21, 29.

- По заявкам будет осуществлен подвоз воды. Машины будут дежурить у домов №1, 13 и 37 по ул. Котовского. Справки по телефонам - 38-18-50, 70-50-61, - сообщили в администрации.

Ранее стало известно, что в центре Смоленска перенесли сроки отключения горячей воды.

ИСТОЧНИК KP.RU