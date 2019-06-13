2019-06-13T08:24:24+03:00
Общество

В Смоленске в нескольких десятках домов отключат холодную воду

СМУП «Горводоканал» проведет ремонтные работы в Заднепровском районе города
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленске в нескольких десятках домов отключат холодную воду, сообщает комитет по информационной политике администрации города. СМУП «Горводоканал» проведет ремонтные работы в Заднепровском районе города.

По словам сотрудников администрации, воды не будет 14 июня с 9.30 до окончания работ по следующим адресам:

ул. Котовского от д.1 до д.27,

ул. Высокая от д.1. до д.15а, д.12, 12а, 14,

ул. МОПРА УВСР д.1, 3 ,7, 16а, 16б, 17, 17а, 17б, 21, 29.

- По заявкам будет осуществлен подвоз воды. Машины будут дежурить у домов №1, 13 и 37 по ул. Котовского. Справки по телефонам - 38-18-50, 70-50-61, - сообщили в администрации.

Ранее стало известно, что в центре Смоленска перенесли сроки отключения горячей воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Смоленска машина провалилась в яму
Посетители увидели мышь в детской игровой комнате в Смоленской области
В Смоленск прибудут части Пояса Пресвятой Богородицы
Смолян эвакуировали из торгового центра из-за замыкания проводки
В Смоленске на площади Ленина прошла выставка военной техники
Власти Смоленска рассказали, чем завершится ремонт на проспекте Гагарина
В Смоленске подорожает проезд на восьми пригородных автобусах
В Смоленске у администрации на Ленина появились танки
Два километра дорог отремонтируют в Смоленской области
В центре Смоленска рухнули перекрытия между этажами в жилом доме
В центре Смоленска на день ограничат движение транспорта
В Смоленске снесут гаражи и ларек
Контейнеры для мусора меняют на новые в Смоленске
В Смоленске оставшихся без матери утят подкармливают жители микрорайона