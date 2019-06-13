СЕГОДНЯ 08:40 2019-06-13T08:40:47+03:00

Поклониться святыне можно будет с 15 июня, посетив Успенский собор

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В Смоленск прибудут части Пояса Пресвятой Богородицы, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области. Поклониться святыне можно будет с 8.00 до 20.00 с 15 по 17 июня. Находиться ковчег будет в Успенском соборе.

По словам сотрудников администрации, святыня прибудет в Смоленск по просьбе митрополита Исидора. Патриарх Кирилл дал благословение на инициативу.

Православные верят, что если поклониться ковчегу и помолиться, Пресвятая Богородица поможет в укреплении семьи, подарит детей, избавит от болезней, а также «просветит ум божественным светом, которое исходит от Пояса».

В настоящее время попросить помощи у святой могут жители райцентров: кочег уже побывал в Ярцево и Кардымово.

ИСТОЧНИК KP.RU