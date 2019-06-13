Посетители увидели мышь в детской игровой комнате в Смоленской области
Грызун бегал среди пластмассовых деталей конструктора
ФОТО: pixabay.com.
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Посетители увидели мышь в детской игровой комнате в Смоленской области, сообщает паблик «Подслушано Сафоново» соцсети ВКлонтакте. По словам очевидцев, грызун бегал среди пластмассовых деталей конструктора.
Также жители Сафоново обратили внимание на грязь в детской комнате, сломанные игрушки, торчащие из пола гвозди и темноту.
Автор сообщения предупредила, что пока недостатки не будут исправлены, находиться в помещении не безопасно для детей.
ФОТО: ВК.
ИСТОЧНИК KP.RU