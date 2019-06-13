2019-06-13T09:24:59+03:00
Происшествия

Посетители увидели мышь в детской игровой комнате в Смоленской области

Грызун бегал среди пластмассовых деталей конструктора
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Посетители увидели мышь в детской игровой комнате в Смоленской области, сообщает паблик «Подслушано Сафоново» соцсети ВКлонтакте. По словам очевидцев, грызун бегал среди пластмассовых деталей конструктора.

Также жители Сафоново обратили внимание на грязь в детской комнате, сломанные игрушки, торчащие из пола гвозди и темноту.

Автор сообщения предупредила, что пока недостатки не будут исправлены, находиться в помещении не безопасно для детей.

ФОТО: ВК.

ФОТО: ВК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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