В Смоленске уберут ларек с фруктами и металлическую конструкцию
Сотрудники администрации обнаружили незаконно установленные объекты
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске уберут ларек с фруктами и металлическую конструкцию на улице Шевченко, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Сотрудники администрации выяснили, что они установлены незаконно. Оба объекта находятся в районе дома №68.
По словам сотрудников администрации, у собственников строений есть время демонтировать их самостоятельно до 19 июня, в противном случае это сделает уполномоченная организация.
ИСТОЧНИК KP.RU