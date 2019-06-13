СЕГОДНЯ 15:46 2019-06-13T15:46:48+03:00

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В Смоленске уберут ларек с фруктами и металлическую конструкцию на улице Шевченко, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Сотрудники администрации выяснили, что они установлены незаконно. Оба объекта находятся в районе дома №68.

По словам сотрудников администрации, у собственников строений есть время демонтировать их самостоятельно до 19 июня, в противном случае это сделает уполномоченная организация.

ИСТОЧНИК KP.RU