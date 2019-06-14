2019-06-14T06:29:11+03:00
Происшествия

В Смоленске спасатели эвакуировали людей из торгового центра «Макси»

У здания были замечены спецслужбы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Спасатели эвакуировали людей из торгового центра «Макси», сообщили смоляне в соцсетях. Переполох произошел в одиннадцатом часу вечера 13 июня. Горожане писали, что к зданию подъезжали спецслужбы.

По словам сотрудников пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в ТЦ не было пожара, пожарные отрабатывали действия по эвакуации, тушению пожара и прорабатывали способы спасения людей на объекте с массовым пребыванием.

Ранее в Смоленске в ТЦ «Галактика» произошло замыкание проводки, которое пришлось тушить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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