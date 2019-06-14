В Смоленске спасатели эвакуировали людей из торгового центра «Макси»
У здания были замечены спецслужбы
ФОТО: из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области.
Изменить размер текста:
Спасатели эвакуировали людей из торгового центра «Макси», сообщили смоляне в соцсетях. Переполох произошел в одиннадцатом часу вечера 13 июня. Горожане писали, что к зданию подъезжали спецслужбы.
По словам сотрудников пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в ТЦ не было пожара, пожарные отрабатывали действия по эвакуации, тушению пожара и прорабатывали способы спасения людей на объекте с массовым пребыванием.
Ранее в Смоленске в ТЦ «Галактика» произошло замыкание проводки, которое пришлось тушить.
ИСТОЧНИК KP.RU