В Смоленске спасатели эвакуировали людей из торгового центра «Макси»

СЕГОДНЯ 06:29 2019-06-14T06:29:11+03:00

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Спасатели эвакуировали людей из торгового центра «Макси», сообщили смоляне в соцсетях. Переполох произошел в одиннадцатом часу вечера 13 июня. Горожане писали, что к зданию подъезжали спецслужбы.

По словам сотрудников пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области, в ТЦ не было пожара, пожарные отрабатывали действия по эвакуации, тушению пожара и прорабатывали способы спасения людей на объекте с массовым пребыванием.

Ранее в Смоленске в ТЦ «Галактика» произошло замыкание проводки, которое пришлось тушить.

ИСТОЧНИК KP.RU