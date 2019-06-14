Алексей Островский рассказал, когда газифицируют Велижский район

СЕГОДНЯ 06:42 2019-06-14T07:26:32+03:00

Местный житель спросил губернатора о положении дел прямо на улице

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Алексей Островский рассказал, когда придет газ в Велижский район. Местный житель спросил губернатора о положении дел прямо на улице, сообщает пресс-служба главы региона. Это произошло во время рабочей поездки по Смоленску, которая прошла 13 июня.

Жители Велижа рассказал губернатору, что органы опеки планируют предоставить ему квартиру, но когда в ней будет газ, неизвестно.

Алексей Островский ответил, что строительство газопровода высокого давления до города Велижа начнется в конце 2019-го или в начале 2020-го года.

- Газификация улиц будет осуществляться в соответствии со схемой газоснабжения муниципального образования. Эту работу ведем, - сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU