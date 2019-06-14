2019-06-14T07:26:32+03:00
Общество

Алексей Островский рассказал, когда газифицируют Велижский район

Местный житель спросил губернатора о положении дел прямо на улице
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Алексей Островский рассказал, когда придет газ в Велижский район. Местный житель спросил губернатора о положении дел прямо на улице, сообщает пресс-служба главы региона. Это произошло во время рабочей поездки по Смоленску, которая прошла 13 июня.

Жители Велижа рассказал губернатору, что органы опеки планируют предоставить ему квартиру, но когда в ней будет газ, неизвестно.

Алексей Островский ответил, что строительство газопровода высокого давления до города Велижа начнется в конце 2019-го или в начале 2020-го года.

- Газификация улиц будет осуществляться в соответствии со схемой газоснабжения муниципального образования. Эту работу ведем, - сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночью в Смоленске полностью сгорела иномарка [ВИДЕО]
В Смоленске экс-руководителя департамента по образованию отпустили из СИЗО
На Киселевке в Смоленске организовали места для торговли дачников
В Смоленске спасатели эвакуировали людей из торгового центра «Макси»
В Смоленске уберут ларек с фруктами и металлическую конструкцию
В Смоленске скутер столкнулся на трассе с «Рено» и «Мерседесом»
Житель Смоленской области незаконно прописал 13 иностранцев
ОНФ просит возобновить строительство корпуса больницы в Духовщине
В центре Смоленска машина провалилась в яму
Посетители увидели мышь в детской игровой комнате в Смоленской области
В Смоленск прибудет священный ковчег с частями Пояса Пресвятой Богородицы
В Смоленске в нескольких десятках домов отключат холодную воду
Смолян эвакуировали из торгового центра из-за замыкания проводки
В Смоленске на площади Ленина прошла выставка военной техники
Власти Смоленска рассказали, чем завершится ремонт на проспекте Гагарина
В Смоленске подорожает проезд на восьми пригородных автобусах
В Смоленске у администрации на Ленина появились танки
Два километра дорог отремонтируют в Смоленской области
В центре Смоленска рухнули перекрытия между этажами в жилом доме
В центре Смоленска на день ограничат движение транспорта
В Смоленске снесут гаражи и ларек
Контейнеры для мусора меняют на новые в Смоленске
В Смоленске оставшихся без матери утят подкармливают жители микрорайона