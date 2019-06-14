2019-06-14T07:12:57+03:00
Общество

На Киселевке в Смоленске организовали места для торговли дачников

Власти поддержали фермеров, на продукцию которых есть спрос
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».ФОТО: пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».
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На Киселевке в Смоленске организовали места для торговли дачников, сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия». На Петра Алексеева появились удобные столы с козырьками, за которыми расположились дачники, ранее сидевшие на раскладных стульях у дороги.

Добиться более комфортных условий торговли, говорят представители реготделения, удалось после обращения в приемную партии. Люди собрали более 30 подписей и попросили содействия партийцев. Те выехали на место и удостоверились, что продукция дачников пользуется спросом, и после консультаций с местными властями просьбу фермеров удовлетворили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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