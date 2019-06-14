2019-06-14T09:49:19+03:00
Общество

В Смоленске водителя отправили отрабатывать штраф на коммунальное предприятие

Мужчина ссылался, что забыл про нарушение ПДД
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива УФССП по Смоленской области.ФОТО: из архива УФССП по Смоленской области.
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В Смоленске водителя отправили отрабатывать штраф на коммунальное предприятие, сообщает пресс-служба регионального управления судебных приставов. Такое наказание он получил за любовь к быстрой езде, за которую нужно было заплатить 10 тысяч рублей штрафа.

По словам сотрудников пресс-службы, мужчина признался, что забыл про протокол, да и денег на его оплату у него нет.

- Из имущества у мужчины был только автомобиль, - сообщили в управлении. – Пристав наложил ограничения на регистрационные действия. Также автолюбитель был привлечен к административной ответственности. Любителю быстрой езды назначено административное наказание в виде 20 часов обязательных работ. Теперь мужчина занимается благоустройством города. Но штраф ему придется все-таки оплатить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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