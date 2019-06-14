2019-06-14T11:06:40+03:00
Общество

В Смоленске пройдет «Сабантуй-2019»

Праздник Дружбы народов состоится в выходные на базе одного из лагерей в Красном Бору
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: из архива пресс-службы администрации Смоленской области.ФОТО: из архива пресс-службы администрации Смоленской области.
Изменить размер текста:

В Смоленске пройдет «Сабантуй-2019», сообщает пресс-служба обладминистрации. Праздник Дружбы народов состоится уже в предстоящие выходные на базе одного из лагерей в Красном Бору.

Сабантуй – это самый масштабный и любимый праздник татарского народа. Раньше его праздновали перед началом весенних полевых работ (в конце апреля), теперь же – в честь их окончания (в июне). Сегодня Сабантуй отмечают в больших и малых населённых пунктах Татарстана, в Москве, Санкт-Петербурге и во многих других регионах страны, а также в разных уголках мира, где проживают татары. В Смоленске в этом году его отпразднуют в пятнадцатый раз.

Почетными гостями станут делегации правительства, коллективов и артистов республики Татарстан.

Начало праздника – 15 июня в 12.00. Праздник пройдет в оздоровительном лагере «Старт».

0+

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске планируют увековечить память Альберта Иванова
В Смоленске водителя отправили отрабатывать штраф на коммунальное предприятие
Ночью в Смоленске полностью сгорела иномарка [ВИДЕО]
В Смоленске экс-руководителя департамента по образованию отпустили из СИЗО
На Киселевке в Смоленске организовали места для торговли дачников
Алексей Островский рассказал, когда газифицируют Велижский район
В Смоленске спасатели эвакуировали людей из торгового центра «Макси»
В Смоленске уберут ларек с фруктами и металлическую конструкцию
В Смоленске скутер столкнулся на трассе с «Рено» и «Мерседесом»
Житель Смоленской области незаконно прописал 13 иностранцев
ОНФ просит возобновить строительство корпуса больницы в Духовщине
В центре Смоленска машина провалилась в яму
Посетители увидели мышь в детской игровой комнате в Смоленской области
В Смоленск прибудет священный ковчег с частями Пояса Пресвятой Богородицы
В Смоленске в нескольких десятках домов отключат холодную воду
Смолян эвакуировали из торгового центра из-за замыкания проводки
В Смоленске на площади Ленина прошла выставка военной техники
Власти Смоленска рассказали, чем завершится ремонт на проспекте Гагарина
В Смоленске подорожает проезд на восьми пригородных автобусах
В Смоленске у администрации на Ленина появились танки
Два километра дорог отремонтируют в Смоленской области
В центре Смоленска рухнули перекрытия между этажами в жилом доме
В центре Смоленска на день ограничат движение транспорта
В Смоленске снесут гаражи и ларек
Контейнеры для мусора меняют на новые в Смоленске
В Смоленске оставшихся без матери утят подкармливают жители микрорайона