СЕГОДНЯ 11:06 2019-06-14T11:06:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске пройдет «Сабантуй-2019», сообщает пресс-служба обладминистрации. Праздник Дружбы народов состоится уже в предстоящие выходные на базе одного из лагерей в Красном Бору.

Сабантуй – это самый масштабный и любимый праздник татарского народа. Раньше его праздновали перед началом весенних полевых работ (в конце апреля), теперь же – в честь их окончания (в июне). Сегодня Сабантуй отмечают в больших и малых населённых пунктах Татарстана, в Москве, Санкт-Петербурге и во многих других регионах страны, а также в разных уголках мира, где проживают татары. В Смоленске в этом году его отпразднуют в пятнадцатый раз.

Почетными гостями станут делегации правительства, коллективов и артистов республики Татарстан.

Начало праздника – 15 июня в 12.00. Праздник пройдет в оздоровительном лагере «Старт».

0+

ИСТОЧНИК KP.RU