СЕГОДНЯ 12:10 2019-06-14T12:16:50+03:00

Благодаря экс-министру ЖКХ РСФСР, а ныне Почетному гражданину областного центра построены водозаборные и очистные сооружения в ряде крупных городов области

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В Смоленске планируют увековечить память Альберта Иванова, сообщает пресс-служба губернатора. Благодаря экс-министру ЖКХ РСФСР, а ныне Почетному гражданину областного центра построены водозаборные и очистные сооружения в ряде крупных городов области - Смоленске, Гагарине, Вязьме, Сафонове, Рославле. Также в городе появились базы ремонтно-строительного треста, тепловых, электрических и газовых сетей, облкоммунэнерго, горгаза, предприятий по уборке города. И выделялось значительное количество коммунальной техники и транспорта.

С инициативой об увековечении памяти Альберта Иванова и присвоении его имени одной из улиц областного центра выступил Алексей Островский.

В ближайшее время вопрос будет рассмотрен на сессии горсовета.

Бывший министр ЖКХ РСФСР Альберт Иванов - уроженец Смоленска и почетный гражданин города-героя - скончался 29 июня 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU