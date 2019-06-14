2019-06-14T15:03:35+03:00
Общество

Губернатор Смоленской области опубликовал фото домашних животных

Коты и собака заснули на кухне после сытного ужина
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: Алексей Островский.ФОТО: Алексей Островский.
Изменить размер текста:

Губернатор Смоленской области Алексей Островский опубликовал в соцсетях снимок домашних животных. Коты и собака заснули на кухне после сытного ужина. Палевые питомцы облюбовали кресла, черно-белый кот растянулся на подоконнике.

- Три семейных питомца отдыхают после ужина, - подписал снимок губернатор.

Глава региона все чаще стал приоткрывать завесу своей личной жизни: некоторое время назад выкладывал в соцсети фотографии друзей детства, с которыми посещал Московскую киношколу, делился впечатлениями от просмотра фильма в одном из ТЦ и рассказывал о спасении собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленской области в ДТП с грузовиком погибла 9-летняя девочка
В Смоленске планируют увековечить память Альберта Иванова
В Смоленске пройдет «Сабантуй-2019»
В Смоленске водителя отправили отрабатывать штраф на коммунальное предприятие
Ночью в Смоленске полностью сгорела иномарка [ВИДЕО]
В Смоленске экс-руководителя департамента по образованию отпустили из СИЗО
На Киселевке в Смоленске организовали места для торговли дачников
Алексей Островский рассказал, когда газифицируют Велижский район
В Смоленске спасатели эвакуировали людей из торгового центра «Макси»
В Смоленске уберут ларек с фруктами и металлическую конструкцию
В Смоленске скутер столкнулся на трассе с «Рено» и «Мерседесом»
Житель Смоленской области незаконно прописал 13 иностранцев
ОНФ просит возобновить строительство корпуса больницы в Духовщине
В центре Смоленска машина провалилась в яму
Посетители увидели мышь в детской игровой комнате в Смоленской области
В Смоленск прибудет священный ковчег с частями Пояса Пресвятой Богородицы
В Смоленске в нескольких десятках домов отключат холодную воду
Смолян эвакуировали из торгового центра из-за замыкания проводки
В Смоленске на площади Ленина прошла выставка военной техники
Власти Смоленска рассказали, чем завершится ремонт на проспекте Гагарина
В Смоленске подорожает проезд на восьми пригородных автобусах
В Смоленске у администрации на Ленина появились танки
Два километра дорог отремонтируют в Смоленской области
В центре Смоленска рухнули перекрытия между этажами в жилом доме
В центре Смоленска на день ограничат движение транспорта
В Смоленске снесут гаражи и ларек
Контейнеры для мусора меняют на новые в Смоленске
В Смоленске оставшихся без матери утят подкармливают жители микрорайона