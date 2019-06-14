Губернатор Смоленской области опубликовал фото домашних животных
Коты и собака заснули на кухне после сытного ужина
ФОТО: Алексей Островский.
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Губернатор Смоленской области Алексей Островский опубликовал в соцсетях снимок домашних животных. Коты и собака заснули на кухне после сытного ужина. Палевые питомцы облюбовали кресла, черно-белый кот растянулся на подоконнике.
- Три семейных питомца отдыхают после ужина, - подписал снимок губернатор.
Глава региона все чаще стал приоткрывать завесу своей личной жизни: некоторое время назад выкладывал в соцсети фотографии друзей детства, с которыми посещал Московскую киношколу, делился впечатлениями от просмотра фильма в одном из ТЦ и рассказывал о спасении собаки.
ИСТОЧНИК KP.RU