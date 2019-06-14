В Смоленской области в ДТП с грузовиком погибла 9-летняя девочка

СЕГОДНЯ 16:28 2019-06-14T16:28:46+03:00

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В Смоленской области в ДТП с «КАМАЗом» погиб 9-летний ребенок, сообщили о страшном происшествии в пресс-службе УМВД России по Смоленской области. Девочка ехала по дороге на велосипеде и оказалась под колесами грузовика.

ДТП произошло 13 июня около 14 часов 45 минут в Сычевке, на перекрестке улиц Свободная и Карла Маркса.

- Несовершеннолетняя 2010 года рождения, управляя велосипедом «Аист», двигаясь по равнозначному перекрестку, совершила столкновение с автомашиной «КАМАЗ», за рулем которого находится 60-летний мужчина, - рассказали подробности случившегося в отделе пропаганда областного УГИБДД.

Ребенок получила тяжелейшие травмы и скончалась в машине скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU