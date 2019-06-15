СЕГОДНЯ 11:17 2019-06-15T11:17:54+03:00

В областном центре намерены заменить около 14 тысяч светильников

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В Смоленске изменят освещение на улицах, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Для этого планируется заменить около 14 тысяч светильников.

По словам сотрудников администрации, на место ртутным и натриевым фонарям придут современные светодиоды, которые «умеют» подстраиваться под конкретное время суток и интенсивность движения. Также представители властей отмечают экономичность их использования.

Напомним, некоторое время назад глава Смоленска Андрей Борисов посещал город Иваново. Целью его визита стало изучение опыта работы местной администрации в части управления работой городским хозяйством. В частности руководителя города интересовал вопрос быстрой замены уличного освещения на светодиодные светильники.

Нарекания на работу светильников поступают от жителей Смоленска каждый год, особенно остро проблема ощущается весной.

ИСТОЧНИК KP.RU