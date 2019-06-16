16 Июнь 20:39 2019-06-16T20:39:20+03:00

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В Смоленске стали известны первые стобальники по ЕГЭ, сообщает департамент по образованию и науке. Лучше всего школьники знают химию и математику. По первому предмету максимальное количество баллов набрали 12 участников, по второму – четыре. Знатоком истории оказался один человек. По русскому языку пока не подведены результаты.

По словам сотрудников департамента, своими знаниями блеснули выпускники из Гимназии №1 им. Н.М. Пржевальского, Лицея Кирилла и Мефодия», средней школы № 32 им. С.А. Лавочкина, Темкинской средней школы и обучающиеся в иностранной образовательной организации.

ИСТОЧНИК KP.RU