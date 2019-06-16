16 Июнь 20:45 2019-06-16T20:47:14+03:00

На дороге столкнулись грузовик и легковушка

Изменить размер текста: A A

Страшное ДТП с фурой произошло на трассе под Смоленском, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. В районе Ольши столкнулись грузовик и легковушка. ДТП произошло в девятом часу вечера 16 июня.

По словам очевидцев, от удара легковой автомобиль слетел с дороги, перевернулся и загорелся. О пострадавших не сообщается.

Также автомобилисты отмечают, что на дороге образовалась пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU