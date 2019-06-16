2019-06-16T20:47:14+03:00
Происшествия

Страшное ДТП с фурой произошло на трассе под Смоленском

На дороге столкнулись грузовик и легковушка
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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Страшное ДТП с фурой произошло на трассе под Смоленском, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. В районе Ольши столкнулись грузовик и легковушка. ДТП произошло в девятом часу вечера 16 июня.

По словам очевидцев, от удара легковой автомобиль слетел с дороги, перевернулся и загорелся. О пострадавших не сообщается.

Также автомобилисты отмечают, что на дороге образовалась пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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