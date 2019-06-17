СЕГОДНЯ 06:45 2019-06-17T06:48:25+03:00

ФОТО: из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области.

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На трассе в Ярцевском районе полыхало кафе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожар произошел утром 15 июня на 329-м км автодороги М-1.

По словам спасателей, огонь появился из-за перекала вытяжной трубы над мангалом.

- Два пожарных расчета были направлены на место пожара, - говорят в МЧС. – Они оперативно ликвидировали возгорание.

В ведомстве обращают внимание, что избежать больших потерь удалось благодаря своевременному звонку спасателям.

Огонь повредил кровлю здания и закоптил одну из стен. Из людей никто не пострадал.

Ранее едва не сгорело кафе на улице Фрунзе в Смоленске.

ИСТОЧНИК KP.RU