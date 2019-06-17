На трассе в Ярцевском районе полыхало кафе
Пожар произошел из-за перекала вытяжной трубы над мангалом
ФОТО: из архива пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области.
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На трассе в Ярцевском районе полыхало кафе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожар произошел утром 15 июня на 329-м км автодороги М-1.
По словам спасателей, огонь появился из-за перекала вытяжной трубы над мангалом.
- Два пожарных расчета были направлены на место пожара, - говорят в МЧС. – Они оперативно ликвидировали возгорание.
В ведомстве обращают внимание, что избежать больших потерь удалось благодаря своевременному звонку спасателям.
Огонь повредил кровлю здания и закоптил одну из стен. Из людей никто не пострадал.
Ранее едва не сгорело кафе на улице Фрунзе в Смоленске.
ИСТОЧНИК KP.RU