2019-06-17T07:07:39+03:00
Общество

В сети появилось видео праздничного салюта и фаер-шоу на День города в Вязьме

Город отметил 780-летие первого упоминания в летописи и 10-ю годовщину присвоения звания «Город воинской славы».
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ФОТО: admin-smolensk.ru.ФОТО: admin-smolensk.ru.
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В Вязьме прошли праздничные мероприятия по случаю 780-летия первого упоминания в летописи и 10-й годовщине присвоения звания «Город воинской славы», сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Их проводили несколько дней.

Горожан радовали различными мастер-классами, концертами, ярмарками, спортивными состязаниями, флешмобом и др.

Изюминкой праздника стало выступление пилотажной группы «Русь», фаер-шоу и красочный салют.

Фаер-шоу на День города в Вязьме.Город отметил 780-летие первого упоминания в летописи и 10-ю годовщину присвоения звания «Город воинской славы». ВИДЕО: паблик «vyazmacity» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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