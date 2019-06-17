В сети появилось видео праздничного салюта и фаер-шоу на День города в Вязьме

СЕГОДНЯ 07:07 2019-06-17T07:07:39+03:00

Город отметил 780-летие первого упоминания в летописи и 10-ю годовщину присвоения звания «Город воинской славы».

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В Вязьме прошли праздничные мероприятия по случаю 780-летия первого упоминания в летописи и 10-й годовщине присвоения звания «Город воинской славы», сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Их проводили несколько дней.

Горожан радовали различными мастер-классами, концертами, ярмарками, спортивными состязаниями, флешмобом и др.

Изюминкой праздника стало выступление пилотажной группы «Русь», фаер-шоу и красочный салют.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/715001" frameborder="0"></iframe> Фаер-шоу на День города в Вязьме.Город отметил 780-летие первого упоминания в летописи и 10-ю годовщину присвоения звания «Город воинской славы». ВИДЕО: паблик «vyazmacity» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU