СЕГОДНЯ 07:25 2019-06-17T08:33:03+03:00

Возить пассажиров будут по Беляевскому путепроводу

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В Смоленске автобус №22 поменяет маршрут движения, сообщает МУП «Автоколонна-1308». С 17 июня транспорт будет двигаться по Беляевскому путепроводу.

- Изменения на маршруте «ул. Автозаводская – 8-й мкр. (Киселевка)» произойдут в прямом и обратном направлениях, - сообщили представители муниципального предприятия.

Ранее стало известно о подорожании билетов на проезд в пригородных автобусах

ИСТОЧНИК KP.RU