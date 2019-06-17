В Смоленске автобус №22 поменяет маршрут движения
Возить пассажиров будут по Беляевскому путепроводу
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске автобус №22 поменяет маршрут движения, сообщает МУП «Автоколонна-1308». С 17 июня транспорт будет двигаться по Беляевскому путепроводу.
- Изменения на маршруте «ул. Автозаводская – 8-й мкр. (Киселевка)» произойдут в прямом и обратном направлениях, - сообщили представители муниципального предприятия.
Ранее стало известно о подорожании билетов на проезд в пригородных автобусах
ИСТОЧНИК KP.RU