Кухня сгорела в одной из девятиэтажек Смоленска
Кухня сгорела в одной из девятиэтажек Смоленска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в начале седьмого утра 17 июня на улице Нормандия-Неман.
По словам спасателей, жители дома позвонили пожарным, когда почувствовали запах дыма в подъезде. На сигнал прибыли расчеты пятой пожарно-спасательной части.
Огнеборцам пришлось вскрывать дверь, чтобы зайти в квартиру.
- Пожар удалось быстро потушить. Огонь успел повредить холодильник, стены и кухонную мебель. Квартира закопчена продуктами горения по всей площади, - рассказали в МЧС. - Пострадавших нет.
Пожар, вероятнее всего, произошел по электротехнической причине.
ИСТОЧНИК KP.RU