2019-06-17T10:32:49+03:00
Происшествия

Кухня сгорела в одной из девятиэтажек Смоленска

Спасателям пришлось вскрывать дверь, чтобы зайти в квартиру
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ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.ФОТО: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Кухня сгорела в одной из девятиэтажек Смоленска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло в начале седьмого утра 17 июня на улице Нормандия-Неман.

По словам спасателей, жители дома позвонили пожарным, когда почувствовали запах дыма в подъезде. На сигнал прибыли расчеты пятой пожарно-спасательной части.

Огнеборцам пришлось вскрывать дверь, чтобы зайти в квартиру.

- Пожар удалось быстро потушить. Огонь успел повредить холодильник, стены и кухонную мебель. Квартира закопчена продуктами горения по всей площади, - рассказали в МЧС. - Пострадавших нет.

Пожар, вероятнее всего, произошел по электротехнической причине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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