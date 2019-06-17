2019-06-17T10:40:57+03:00
Происшествия

Жители центра Смоленска остались без горячей воды из-за аварии

Коммунальщики обещают вернуть тепло в течение дня
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ФОТО: пресс-служба филиала ПАО «Квадра».ФОТО: пресс-служба филиала ПАО «Квадра».
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Жители центра Смоленска остались без горячей воды из-за аварии, сообщает пресс-служба филиала ПАО «Квадра». ЧП произошло на улице Тенишевой утром 17 июня.

По словам сотрудников пресс-службы, без горячей воды остались следующие дома:

ул.25 Сентября, 1, 3, 5, 7; ул. Крупской, 39, 39а, 39б, 41/1, 45а; Хлебозаводской пер., 4-10а чет; Трамвайный проезд, 2, 2а; ул. Шевченко, 1/35, 3, 42-52 чет; ул. Тенишевой, 27, 29, 31, 33.

Представители компании обещают, что тепло вернется в квартиры смолян в течение дня.

- В настоящее время сотрудники филиала ликвидируют утечку теплоносителя на теплосети, - сообщили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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