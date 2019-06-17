СЕГОДНЯ 12:20 2019-06-17T12:20:15+03:00

В областном центре пройдут памятные мероприятия в память о защитниках Отечества, отдавших жизнь во время ВОВ

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В Смоленске вспомнят погибших на войне героев, сообщает комитет по информационной политике администрации города. В областном центре пройдут памятные мероприятия в память о защитниках Отечества, отдавших жизнь во время ВОВ. Останки воинов были найдены поисковиками в местах боев в черте города.

По словам сотрудников администрации, памятные мероприятия «Завтра была война» состоятся 21 июня.

В 11.00 - 12.00 пройдет митинг у Вечного огня в сквере Памяти героев, а после - состоится акция передачи останков солдат, имена которых установлены по медальонам. Затем в 12.30 – 13.30 пройдет отпевание и погребение воинов на Покровском мемориале (ул. Фрунзе).

ИСТОЧНИК KP.RU