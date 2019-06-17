СЕГОДНЯ 16:33 2019-06-17T16:33:34+03:00

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На модернизацию очистных сооружений в Гагарине выделят 89 млн рублей, сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на состоявшееся накануне совещание по вопросам экологии. Работы будут проводиться в два этапа. К первому уже приступили: он включает в себя строительство нового блока механической очистки сточных вод - новой приемной камеры, так как старая частично разрушена и не справляется в пиковые часы. Сдача объекта запланирована в августе этого года.

Второй этап модернизации предусматривает реконструкцию технологических емкостей блока биологической очистки и монтаж воздуходувного оборудования. Сегодня ПСД находится на государственной экспертизе. Предварительная стоимость второй очереди – 89 млн рублей.

По словам сотрудников пресс-службы, глава региона Алексей Островский пообещал, что все средства будут выделены.

Напомним, Гагаринский «Горводоканал» - крупный водопользователь на территории региона. Очищенная сточная вода по самотечному коллектору сбрасывается в реку Гжать, а далее поступает в Вазускую гидросистему – источник водоснабжения Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU