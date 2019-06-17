СЕГОДНЯ 17:10 2019-06-17T17:12:10+03:00

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В Смоленске ищут пропавшего молодого мужчину с ирокезом, пирсингом и татуировками, сообщает ПСО «Сальвар». Также у 30-летнего Валентина Васильева руки в шрамах и сережки в обоих ушах. Ориентировка на поиск мужчины появилась несколько часов назад.

По словам поисковиков, в последний раз молодого мужчину видели 15 июня на улице Багратиона. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

В «Сальваре» говорят, что Валентина можно узнать и по экстравагантной манере в одежде. Мужчина носил черные штаны с цепями, джинсовую жилетку и кепку в значках. А он может нуждаться в медицинской помощи.

ФОТО: ПСО "Сальвар".

ИСТОЧНИК KP.RU