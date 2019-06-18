В Смоленской области у ларька произошло зверское убийство

СЕГОДНЯ 06:26 2019-06-18T07:14:34+03:00

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В Вязьме у ларька произошло зверское убийство. Фото расправы опубликовал паблик «Пусть говорят Вязьма» соцсети ВКонтакте.

Местные жители сообщают в соцсетях, что два подопечных поругались на перекрестке, а потом один из них достал нож и ударил им по горлу оппоненту. Убийство произошло в районе 19.00 17 июня на пересечении улиц Ленина и Воинов-Интернационалистов.

Нападавшего удалось обезвредить прохожим.

Также сообщается, что погибшему было 43 года, нападавший был намного его старше.

ИСТОЧНИК KP.RU