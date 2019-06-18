В Смоленске введут новые ограничения движения на проспекте Гагарина

СЕГОДНЯ 06:46 2019-06-18T07:01:12+03:00

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На проспекте Гагарина введут новые ограничения движения транспорта, сообщает комитет по информационной политике администрации Смоленска. На этот раз изменения связаны с предстоящим ремонтом теплосетей.

Автомобилистов предупреждают, что 21 июня с 20.00 до 24 июня будет закрыта нечетная сторона дороги, а с 28 июня по 1 июля – четная сторона.

- На время ремонта движение будет организовано по одной половине дороги в прямом и обратном направлениях, - говорят в администрации.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ограничениям и заранее продумать пути объезда.

Ранее губернатор Алексей Островский попросил как можно быстрее закончить ремонт проспекта Гагарина. Для этого предложил работать в три смены. А чем завершится ремонт можно узнать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU