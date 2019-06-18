СЕГОДНЯ 07:24 2019-06-18T07:24:56+03:00

30-летний Валентин Васильев не выходил на связь с родными несколько дней

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В Смоленске нашли пропавшего молодого мужчину с ирокезом, пирсингом и татуировками, сообщает ПСО «Сальвар». Валентин Васильев не выходил на связь с родными несколько дней.

Поисковики сообщают, что мужчина жив и его жизни ничего не угрожает.

Между тем, до сих пор продолжаются поиски подростка Влада Бахова, пропавшего весной 2019 года. Ими занимаются правоохранительные органы. Отряд добровольцев отработал все задачи, поставленные перед ним.

ИСТОЧНИК KP.RU