2019-06-18T08:00:42+03:00
Общество

В Смоленск привезли мощи святой Матроны Московской

Помолиться перед ковчегом можно уже сегодня в храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Смоленской епархии.ФОТО: пресс-служба Смоленской епархии.
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В Смоленск привезли мощи святой Матроны Московской, сообщает пресс-служба епархии. Помолиться перед ковчегом можно уже сегодня в храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Святыня будет доступна до 23 июня. Поклониться ковчегу можно ежедневно с 8.00 до 20.00.

По преданию, старица помогала верующим в житейских делах и бедах, даже после ее смерти люди приходили на могилу со своими просьбами и печалями. Помогала святая лишь тем, у кого было чистое сердце.

Привезли мощи Матроны с ее родины - из Тульской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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