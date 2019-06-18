В Смоленск привезли мощи святой Матроны Московской
Помолиться перед ковчегом можно уже сегодня в храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской
ФОТО: пресс-служба Смоленской епархии.
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В Смоленск привезли мощи святой Матроны Московской, сообщает пресс-служба епархии. Помолиться перед ковчегом можно уже сегодня в храме Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Святыня будет доступна до 23 июня. Поклониться ковчегу можно ежедневно с 8.00 до 20.00.
По преданию, старица помогала верующим в житейских делах и бедах, даже после ее смерти люди приходили на могилу со своими просьбами и печалями. Помогала святая лишь тем, у кого было чистое сердце.
Привезли мощи Матроны с ее родины - из Тульской епархии.
ИСТОЧНИК KP.RU