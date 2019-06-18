2019-06-18T09:11:37+03:00
Происшествия

В Смоленске в Днепре утонул мужчина

Тело человека подняли из воды спасатели
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске в Днепре утонул мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Тело человека подняли из воды спасатели.

По словам сотрудников пресс-службы, трагедия произошла 17 июня в районе поселка Колодня.

Обстоятельства гибели устанавливаются. Погибшему был 41 год.

За последнюю неделю водолазы достали из воды четырех человек. Все погибшие - мужчины. Люди тонули дважды в реках Днепр, Западная Двина и в одном из водоемов Новодугинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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