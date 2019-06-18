2019-06-18T09:25:50+03:00
Происшествия

В Смоленске ДТП создало огромную пробку от Киевского шоссе до Гагарина

У ресторана «Престиж» столкнулись несколько машин
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске ДТП создало огромную пробку от Киевского шоссе до Гагарина, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. У ресторана «Престиж» столкнулись несколько машин.

По словам автомобилистов, движение в сторону центра города практически парализовано - занят весь левый ряд.

Также автомобилисты пишут, что в районе перекрестка улиц Кирова-Гагарина на дороге поломалась легковушка. В этой части Смоленска проезд в сторону площади Победы возможен только по левой стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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