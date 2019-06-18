В Смоленске ДТП создало огромную пробку от Киевского шоссе до Гагарина
У ресторана «Престиж» столкнулись несколько машин
ФОТО: ВКонтакте.
Изменить размер текста:
В Смоленске ДТП создало огромную пробку от Киевского шоссе до Гагарина, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. У ресторана «Престиж» столкнулись несколько машин.
По словам автомобилистов, движение в сторону центра города практически парализовано - занят весь левый ряд.
Также автомобилисты пишут, что в районе перекрестка улиц Кирова-Гагарина на дороге поломалась легковушка. В этой части Смоленска проезд в сторону площади Победы возможен только по левой стороне.
ИСТОЧНИК KP.RU