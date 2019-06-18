2019-06-18T10:57:16+03:00
Происшествия

В Смоленске мужчина напал на семью с маленьким ребёнком – соцсети

Супруги и их дочь чудом не пострадали
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске мужчина напал на семью с маленьким ребёнком, сообщает паблик «Новая Королевка (Смоленск)» соцсети ВКонтакте. Супруги и их дочь успели закрыться в своей квартире.

По словам очевидцев, нападавшего это не остановило, и он продолжал быть в дверь, пока не услышал полицию. Инцидент произошел вечером 17 июня в доме №51 по улице Ударников.

- Услышал полицию, испугался - закрылся у себя… Через час открыл дверь, после уговоров, - сообщают в соцсетях.

Жители микрорайона сообщают, что дебошира перебинтовали и взяли с него объяснительную.

- Мы надеялись все, что увезут... а нет! – написали очевидцы. - Дальше соседствовать видимо придется.

- У меня ребенок с прогулки поднимался по лестнице в это время...Бог только берег, успел проскочить всю эту потасовку, - написал мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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