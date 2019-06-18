2019-06-18T14:37:14+03:00
Общество

У смолян истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц

У налогоплательщиков осталось меньше месяца
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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У смолян истекает срок уплаты налога на доходы физических лиц, сообщили в пресс-службе УФНС России по Смоленской области. У налогоплательщиков осталось меньше месяца.

- 30 апреля истек срок представления декларации по налогу на доходы физических лиц за 2018 год, а сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисленная в соответствии с налоговой декларацией по форме 3-НДФЛ, уплачивается по месту учета налогоплательщика в срок не позднее 15 июля 2019 года, - напомнили в управлении.

На суммы НДФЛ, уплаченные после этой даты, в соответствии со ст. 75 Налогового кодекса РФ будут начислены пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка РФ за каждый день просрочки.

Сотрудники управления напоминают, что законодательством не предусмотрено направление налоговыми органами уведомлений и квитанций на уплату налога на доходы физических лиц, исчисленного по декларации. Получить платежный документ можно в налоговой инспекции по месту жительства.

Также сформировать официальную бумагу можно на сайте службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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