СЕГОДНЯ 14:52 2019-06-18T14:52:08+03:00

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В Смоленске для борьбы с ядовитым борщевиком привлекли технику, передает паблик «Смоленск» соцсети ВКонтакте. Несколько тракторов срезают сорняк на окраинах города.

По словам сотрудников комитета по информационной политике администрации города, техника уже уничтожила борщевик на полях от старого авторынка вдоль Киевского шоссе до границы города.

- В городе работы завершены, теперь силы брошены на окраины, - прокомментировали представители городских властей.

Ранее с ядовитым растением боролись в ручную – его срезали и обливали химикатами. Такие меры способны приостановить размножение травы.

ИСТОЧНИК KP.RU