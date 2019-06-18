В Смоленске зажгут свечу памяти
В Смоленске зажгут свечу памяти, сообщает комитет по информационной политике администрации города. На территории воинских захоронений пройдут памятно-мемориальные акции.
Поминальные свечи зажгутся в рамках Дня памяти и скорби в 4.00 22 июня на:
мемориальном комплексе в Сквере Памяти Героев;
мемориале «Скорбящая мать»;
у монумента «Курган Бессмертия» в лесопарке Реадовка;
у братских могил 30 тыс. советских военнопленных, погибших в концлагере № 126 в 1941 – 1943 годах (проезд Маршала Конева);
воинском кладбище 5652 солдат и офицеров Советской Армии, погибших при освобождении Смоленска от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году (Покровское воинское захоронение на улице Фрунзе, севернее 1-й клинической больницы).
ИСТОЧНИК KP.RU