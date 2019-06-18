СЕГОДНЯ 16:40 2019-06-18T16:40:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске зажгут свечу памяти, сообщает комитет по информационной политике администрации города. На территории воинских захоронений пройдут памятно-мемориальные акции.

Поминальные свечи зажгутся в рамках Дня памяти и скорби в 4.00 22 июня на:

мемориальном комплексе в Сквере Памяти Героев;

мемориале «Скорбящая мать»;

у монумента «Курган Бессмертия» в лесопарке Реадовка;

у братских могил 30 тыс. советских военнопленных, погибших в концлагере № 126 в 1941 – 1943 годах (проезд Маршала Конева);

воинском кладбище 5652 солдат и офицеров Советской Армии, погибших при освобождении Смоленска от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году (Покровское воинское захоронение на улице Фрунзе, севернее 1-й клинической больницы).

ИСТОЧНИК KP.RU