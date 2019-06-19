2019-06-19T06:42:58+03:00
Происшествия

В Смоленской области задержали браконьеров с сетями и рыбой разных пород

Двое мужчин занервничали, когда их остановили сотрудники ГИБДД
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области задержали браконьеров с сетями и рыбой разных пород, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Двое мужчин занервничали, когда по дороге домой, их остановили сотрудники ГИБДД.

По словам полицейских, при досмотре машины были найдены орудия преступления - лодка, весла, сети и рыба различных пород.

66-летний и 49-летний мужчины признались, что ловили рыбу на реке Клец в районе деревни Волоковой.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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