Доверчивой молодой смолянке сняли порчу за 40 тысяч рублей
Девушка отдала незнакомой женщине за «работу» золотые украшения
ФОТО: pixabay.com.
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Доверчивой молодой смолянке незнакомая женщина сняла порчу за 40 тысяч рублей. Такую цену золотыми украшениями заплатила девушка внезапно подошедшей к ней на улице незнакомке, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Та забрала их и скрылась. Инцидент произошел в областном центре.
- Полиция проводит проверку по факту мошенничества под предлогом снятия порчи, - сообщили в УМВД.
Правоохранители просят смолян не идти на поводу у незнакомцев, не разговаривать с ними и не смотреть в глаза. Ведь эти люди обладают способностями и заставляют своих жертв добровольно отдавать деньги и ценности.
ИСТОЧНИК KP.RU