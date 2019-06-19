2019-06-19T07:06:13+03:00
Происшествия

Доверчивой молодой смолянке сняли порчу за 40 тысяч рублей

Девушка отдала незнакомой женщине за «работу» золотые украшения
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Доверчивой молодой смолянке незнакомая женщина сняла порчу за 40 тысяч рублей. Такую цену золотыми украшениями заплатила девушка внезапно подошедшей к ней на улице незнакомке, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Та забрала их и скрылась. Инцидент произошел в областном центре.

- Полиция проводит проверку по факту мошенничества под предлогом снятия порчи, - сообщили в УМВД.

Правоохранители просят смолян не идти на поводу у незнакомцев, не разговаривать с ними и не смотреть в глаза. Ведь эти люди обладают способностями и заставляют своих жертв добровольно отдавать деньги и ценности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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